Хосе Луис Гайя Пенья
№31
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 мая 1995 (25) лет
Рост
169
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
2
0
0
0
0