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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Луис Гайя Пенья
№31
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 мая 1995 (25) лет
Рост
169
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
2
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0
0