Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мишел Соуза Да Силва
№70
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Брага
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Брага
2
был в запасе
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
Галатасарай
0 : 2
Брага
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Галатасарай
0
Брага
2
был в запасе