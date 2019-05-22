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Лента
Матч-центр
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Стефан Страндберг
№90
Защитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
25 июля 1990 (29) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы квалификация
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
22.05.2019
22 мая 2019
ср
18:30
Локомотив
1 : 0
Урал
22.05.2019
22 мая 2019
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
Урал
1 : 0
Арсенал
85'
85'
85'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'