Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукаш Грозурек
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
22 дек. 1991 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Саарбрюккен
0(5) : 0(3)
Карлсруэ
102'
102'
102'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Саарбрюккен
0(5)
Карлсруэ
0(3)
был в запасе
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
53'
53'
53'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
53'
минуты: 1' - 90'
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'