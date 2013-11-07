Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Харальд Пихлер
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Рапид
2 : 2
Генк
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Рапид
2
Генк
2
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Генк
1 : 1
Рапид
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Генк
1
Рапид
1
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Рапид
2 : 2
Динамо
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Рапид
2
Динамо
2
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Тун
1 : 0
Рапид
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
был в запасе
Тун
1
Рапид
0
был в запасе