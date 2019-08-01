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Матч-центр
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Дени Алар
№33
Нападающий
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Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 янв. 1990 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
был в запасе
Левски
0
АЕК
4
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
Левски
2 : 0
Ружомберок
90'
90'
90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
90'
был в запасе
Левски
2
Ружомберок
0
был в запасе