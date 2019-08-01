Дени Алар
№33
Нападающий
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Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 янв. 1990 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
Левски
0 : 4
АЕК
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
был в запасе
Левски
0
АЕК
4
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:30
Левски
2 : 0
Ружомберок
90'
90'
90'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:30
90'
был в запасе
Левски
2
Ружомберок
0
был в запасе