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Жерсон Феррейра
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Рапид
1 : 0
Металлист
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
3
Рапид
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Байер
3 : 0
Рапид
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Рапид
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Рапид
0 : 4
Байер
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Рапид
0
Байер
4
минуты: 1' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Металлист
2 : 0
Рапид
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Металлист
2
Рапид
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Русенборг
2
минуты: 1' - 90'