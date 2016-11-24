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Ян Новота
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Генк
1 : 0
Рапид
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Рапид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Сассуоло
2 : 2
Рапид
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Сассуоло
2
Рапид
2
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Рапид
1 : 1
Сассуоло
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Рапид
1
Сассуоло
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Атлетик
1 : 0
Рапид
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Атлетик
1
Рапид
0
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Рапид
3 : 2
Генк
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Рапид
3
Генк
2
был в запасе