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Лента
Матч-центр
Моя команда
Томаш Вацлик
№1
Вратарь
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Команда
Севилья
Гражданство
Чехия
Дата рождения
29 марта 1989 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Севилья
24
0
0
0