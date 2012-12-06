Мирко Борн
№38
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 72'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 72'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Ганновер-96
0
Твенте
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Твенте
2 : 2
Ганновер-96
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Твенте
2
Ганновер-96
2
был в запасе