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Матч-центр
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Николас Каналес
№32
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Краснодар
4
был в запасе
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
17:00
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
17:00
был в запасе
Уфа
1
Крылья Советов
0
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Крылья Советов
0 : 2
Ахмат
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Ахмат
2
был в запасе
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
17:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе