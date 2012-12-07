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Валентин Виола
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
23:05
Спортинг
2 : 1
МОЛ Види
82'
82'
82'
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
23:05
82'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
МОЛ Види
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Базель
3 : 0
Спортинг
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Базель
3
Спортинг
0
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Спортинг
1 : 1
Генк
15'
15'
15'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 63'
Спортинг
1
Генк
1
минуты: 1' - 63'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Генк
2 : 1
Спортинг
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 61' - 90'
Генк
2
Спортинг
1
минуты: 61' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
МОЛ Види
3 : 0
Спортинг
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Спортинг
0 : 0
Базель
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Спортинг
0
Базель
0
был в запасе