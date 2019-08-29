Адриан Попа
№77
Полузащитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
24 июля 1988 (31) год
Рост
169
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
ФКСБ
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
ФКСБ
0
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
ФКСБ
0 : 0
Витория Гимараеш
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
ФКСБ
0
Витория Гимараеш
0
был в запасе