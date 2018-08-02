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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александру Кипчиу
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
Спарта
2 : 1
Спартак
88'
88'
88'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Спарта
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Спартак
2 : 0
Спарта
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Спарта
0
минуты: 1' - 90'