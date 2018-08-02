Александру Кипчиу
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 20:00
Спарта
2 : 1
Спартак
88'
88'
88'
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Спарта
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Спартак
2 : 0
Спарта
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Спарта
0
минуты: 1' - 90'