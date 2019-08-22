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Матч-центр
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Этцас Хуссэйн
№16
Полузащитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
27 янв. 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Партизан
2 : 1
Мольде
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Партизан
2
Мольде
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Арис
32'
32'
32'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Арис
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Мольде
0 : 0
Чукарички
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
0
Чукарички
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
КР Рейкьявик
0 : 0
Мольде
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
КР Рейкьявик
0
Мольде
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Мольде
7 : 1
КР Рейкьявик
66'
66'
66'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
66'
минуты: 1' - 90'
Мольде
7
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 90'