Магнар Одегаард
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
Штутгарт
0 : 1
Мольде
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Мольде
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Мольде
1 : 2
ФКСБ
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Мольде
1
ФКСБ
2
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
ФКСБ
2 : 0
Мольде
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90'