Мартин Линнес
№14
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 сент. 1991 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 73'
Галатасарай
1
Бенфика
2
минуты: 1' - 73'