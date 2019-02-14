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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мартин Линнес
№14
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 сент. 1991 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 73'
Галатасарай
1
Бенфика
2
минуты: 1' - 73'