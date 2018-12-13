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Матч-центр
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Валентин Роберж
№22
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 1987 (32) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2012/2013
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Марсель
1 : 3
Аполлон
49'
49'
49'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Аполлон
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Аполлон
2 : 0
Лацио
49'
49'
49'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Аполлон
2 : 3
Айнтрахт
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 0
Аполлон
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Аполлон
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Аполлон
2 : 2
Марсель
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Лацио
2 : 1
Аполлон
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'