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Лента
Матч-центр
Моя команда
Петр Болек
№13
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 июня 1984 (35) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2013/2014
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Спартак
3
Локомотив
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
был в запасе
Локомотив
2
Спартак
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Радник
2 : 0
Спартак
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Радник
2
Спартак
0
был в запасе