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Сержиу Семедо
№66
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Маритиму
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Бордо
1
Маритиму
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Маритиму
1 : 1
Бордо
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Маритиму
1
Бордо
1
был в запасе