Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рафаэль Миранда
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2012/2013
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Марсель
2 : 1
Витория Гимараеш
63'
63'
63'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе