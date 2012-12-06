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Флориан Распентино
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Марсель
0 : 1
Фенербахче
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 69'
Марсель
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 69'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Марсель
2 : 2
Боруссия
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Марсель
2
Боруссия
2
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Боруссия
2 : 0
Марсель
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 77' - 90'
Боруссия
2
Марсель
0
минуты: 77' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 69'
Марсель
5
АЕЛ
1
минуты: 1' - 69'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Фенербахче
2
Марсель
2
был в запасе