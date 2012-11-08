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Лента
Матч-центр
Моя команда
Веллингтон Лима
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Бордо
1
Маритиму
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Маритиму
1 : 1
Бордо
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Маритиму
1
Бордо
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Маритиму
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Маритиму
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе