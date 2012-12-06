Йигал Антеби
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Хапоэль
2
Академика
0
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Атлетико
1 : 0
Хапоэль
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Атлетико
1
Хапоэль
0
был в запасе
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 46'
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 1' - 46'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Хапоэль
1
Виктория
2
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'