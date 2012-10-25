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Матч-центр
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Бруно Коутиньо
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Хапоэль
1
Виктория
2
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Академика
1
Хапоэль
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 58'
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 58'