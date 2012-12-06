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Матч-центр
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Нир Лакс
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 86' - 90'
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 86' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Атлетико
1 : 0
Хапоэль
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Атлетико
1
Хапоэль
0
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Виктория
4
Хапоэль
0
был в запасе