Аюб Тимбе Масика
№36
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Тун
0 : 1
Генк
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Тун
0
Генк
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
Генк
3 : 1
Динамо
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Генк
3
Динамо
1
был в запасе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
Генк
1 : 1
Рапид
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 69' - 90'
Генк
1
Рапид
1
минуты: 69' - 90'
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 20:00
Генк
2 : 1
Тун
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 64' - 90'
Генк
2
Тун
1
минуты: 64' - 90'