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Матч-центр
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Аюб Тимбе Масика
№36
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Тун
0 : 1
Генк
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тун
0
Генк
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Генк
3 : 1
Динамо
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Генк
3
Динамо
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Генк
1 : 1
Рапид
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 69' - 90'
Генк
1
Рапид
1
минуты: 69' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Генк
2 : 1
Тун
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 64' - 90'
Генк
2
Тун
1
минуты: 64' - 90'