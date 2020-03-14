Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дарко Йевтич
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рубин
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 февр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 75' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 60'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 60'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 68'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 68'