Дарко Йевтич
№28
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 февр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
минуты: 75' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 75' - 90'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 60'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 60'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 68'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 68'