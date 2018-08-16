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Лента
Матч-центр
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Мирко Сальви
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 февр. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Люцерн
1
Олимпиакос
3
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
4
Люцерн
0
минуты: 1' - 90'