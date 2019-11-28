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Лента
Матч-центр
Моя команда
Вилсон Эдуарду
№7
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
8 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Брага
3 : 3
Вулверхэмптон
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Брага
3
Вулверхэмптон
3
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Брага
3
Бешикташ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
80'
80'
80'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
80'
был в запасе
Бешикташ
1
Брага
2
был в запасе