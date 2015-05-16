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Клейтон Рафаэль Лима да Силва
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 82' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 51'
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 1' - 51'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
90'
90'
90'
90'
90'
90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
90'
минуты: 64' - 90'
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 64' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
11:00
Луч
1 : 1
Тюмень
14.03.2015
14 марта 2015
сб
11:00
минуты: 1' - 34'
Луч
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 34'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 46'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
57'
57'
57'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 75'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 75'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Оренбург
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 46'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
23'
23'
23'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
23'
минуты: 1' - 71'
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 71'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 76'
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 76'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 89'
Шинник
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 89'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
27', 51'
27', 51'
27', 51'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
27', 51'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
38'
38'
38'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
минуты: 1' - 79'
Тюмень
1
Томь
2
минуты: 1' - 79'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 73'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 73'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
18'
18'
18'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
18'
минуты: 1' - 67'
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 67'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 74' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 74' - 90'