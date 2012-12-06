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Матч-центр
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Леандро Дос Сантос Де Жезус
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 71' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Академика
2 : 0
Атлетико
90'
90'
90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Академика
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 60'
Атлетико
2
Академика
1
минуты: 1' - 60'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 69' - 90'
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 69' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Виктория
3 : 1
Академика
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 73'
Виктория
3
Академика
1
минуты: 1' - 73'