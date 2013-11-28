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Элдер Кабрал
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
АПОЭЛ
0 : 0
Маккаби
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
0
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
АПОЭЛ
0 : 3
Айнтрахт
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Маккаби
0 : 0
АПОЭЛ
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 86' - 90'
Маккаби
0
АПОЭЛ
0
минуты: 86' - 90'