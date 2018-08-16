Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эфе Эмброуз
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
18 окт. 1988 (31) год
Рост
190
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
44'
44'
44'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Хиберниан
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Хиберниан
0 : 0
Мольде
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Хиберниан
0
Мольде
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
64'
64'
64'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
64'
минуты: 1' - 90'
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Рунавик
4 : 6
Хиберниан
50'
50'
50'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
50'
минуты: 1' - 90'
Рунавик
4
Хиберниан
6
минуты: 1' - 90'