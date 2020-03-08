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Матч-центр
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Марсело Брозович
№77
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
16 нояб. 1992 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
79'
79'
79'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
51'
51'
51'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
51'
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
27'
27'
27'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
80'
80'
80'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
32'
32'
32'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
35'
35'
35'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Интер
2 : 2
Парма
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Интер
4
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
49'
49'
49'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
49'
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
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