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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андерс Кристиансен
№7
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 июня 1990 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Кр
Мальме
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