Андерс Кристиансен
№7
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 июня 1990 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Мальме
2
0
0
0
0