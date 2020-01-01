Лоренцо Мельгарехо
№25
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
10 авг. 1990 (29) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
6
1
0
0
0