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Лента
Матч-центр
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Лоренцо Мельгарехо
№25
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
10 авг. 1990 (29) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
6
1
0
0
0