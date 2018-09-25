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Матч-центр
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Луис Карлос Коррейа Пинту
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 мая 1985 (35) лет
Рост
171
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 69'
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 69'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Реал Сосьедад
43'
43'
43'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
90'
90'
90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
Барселона
8 : 2
Уэска
26'
26'
26'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
8
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
Атлетик
2 : 2
Уэска
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Уэска
2
минуты: 1' - 90'