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Валентин Фомичев
№94
Нападающий
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
19.03.2013
19 марта 2013
вт
16:30
Торпедо
1 : 1
Новокузнецк
19.03.2013
19 марта 2013
вт
16:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Новокузнецк
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:30
Торпедо
2 : 3
Урал
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:30
был в запасе
Торпедо
2
Урал
3
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
был в запасе
Шинник
3
Торпедо
2
был в запасе
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
16:00
Томь
2 : 1
Торпедо
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
16:00
был в запасе
Томь
2
Торпедо
1
был в запасе
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
19:00
был в запасе
Торпедо
0
Ротор
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Салют
1
Торпедо
1
был в запасе