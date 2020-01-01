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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виктор Фишер
№14
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
9 июня 1994 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2013/2014
2012/2013
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Копенгаген
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