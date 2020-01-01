Виктор Фишер
№14
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
9 июня 1994 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Копенгаген
0
0
0
0
0