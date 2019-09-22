Митчелл Дийкс
№35
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 февр. 1993 (27) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Рома
41'
41'
41'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Верона
1 : 1
Болонья
88'
88'
88'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'