Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Митчелл Дийкс
№35
Защитник
Подписаться
Команда
Болонья
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 февр. 1993 (27) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
41'
41'
41'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
88'
88'
88'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'