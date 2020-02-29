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Стефано Денсвил
№24
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 мая 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
65'
65'
65'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2 : 3
Милан
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
61'
61'
61'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 2
Парма
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Болонья
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Сассуоло
3
Болонья
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
был в запасе
Болонья
2
Сампдория
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Лацио
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
46'
46'
46'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
60'
45'
60'
45'
60'
45'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
60'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
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