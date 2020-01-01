Йоэл Велтман
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 янв. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аякс
5
0
0
2
0