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Лента
Матч-центр
Моя команда
Йоэл Велтман
№3
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 янв. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аякс
5
0
0
2
0