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Лента
Матч-центр
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Йоэл Велтман
№3
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 янв. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Аякс
0 : 1
Валенсия
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Челси
4 : 4
Аякс
31'
31'
31'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
4
Аякс
4
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
Аякс
0 : 1
Челси
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 89'
Аякс
0
Челси
1
минуты: 1' - 89'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
Валенсия
0 : 3
Аякс
12'
12'
12'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
0
Аякс
3
минуты: 1' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Аякс
3 : 0
Лилль
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
3
Лилль
0
минуты: 1' - 90'