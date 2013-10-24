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Карим Тарфи
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Зюлте-Варегем
1 : 3
Марибор
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Зюлте-Варегем
1
Марибор
3
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
Рубин
4 : 0
Зюлте-Варегем
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
был в запасе
Рубин
4
Зюлте-Варегем
0
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
был в запасе