Карим Тарфи
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Зюлте-Варегем
1 : 3
Марибор
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Зюлте-Варегем
1
Марибор
3
был в запасе
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
Рубин
4 : 0
Зюлте-Варегем
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
был в запасе
Рубин
4
Зюлте-Варегем
0
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
был в запасе
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
был в запасе