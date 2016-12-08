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Дави Руф
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Андерлехт
2 : 3
Сент-Этьен
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Габала
1
Андерлехт
3
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Андерлехт
6 : 1
Майнц
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
6
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Майнц
1 : 1
Андерлехт
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Сент-Этьен
1 : 1
Андерлехт
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Андерлехт
3 : 1
Габала
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
3
Габала
1
минуты: 1' - 90'