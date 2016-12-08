Дави Руф
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 21:00
Андерлехт
2 : 3
Сент-Этьен
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Габала
1
Андерлехт
3
был в запасе
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 21:00
Андерлехт
6 : 1
Майнц
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
6
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Майнц
1 : 1
Андерлехт
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Сент-Этьен
1 : 1
Андерлехт
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Андерлехт
3 : 1
Габала
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
3
Габала
1
минуты: 1' - 90'