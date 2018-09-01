Панайотис Влаходимос
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 окт. 1991 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 18:00
Ним
2 : 4
ПСЖ
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 18:00
был в запасе
Ним
2
ПСЖ
4
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
Ним
3 : 1
Марсель
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
был в запасе
Ним
3
Марсель
1
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Анжер
3
Ним
4
был в запасе