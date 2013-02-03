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Алессандро Фаваро
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Сиена
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
21:45
Наполи
2 : 1
Удинезе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
21:45
был в запасе
Наполи
2
Удинезе
1
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Сиена
2
Удинезе
2
был в запасе