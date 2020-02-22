Брайан Дабо
№7
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 февр. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
38'
38'
38'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'