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Матч-центр
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Брайан Дабо
№7
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 февр. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
38'
38'
38'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'