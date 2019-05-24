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Матч-центр
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Баптист Валетт
№1
Вратарь
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 сент. 1992 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ним
2 : 3
Лион
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Ним
2
Лион
3
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Ним
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Ним
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 3
Ним
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Ним
3
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Лилль
5 : 0
Ним
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лилль
5
Ним
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 1
Бордо
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
2
Бордо
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
18:00
Марсель
2 : 1
Ним
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Марсель
2
Ним
1
был в запасе
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
Ним
3 : 1
Ренн
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 0
Кан
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
2
Кан
0
был в запасе
1.04.2019
1 апр. 2019
пн
21:30
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
1.04.2019
1 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Ним
2 : 2
Страсбур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
2
Страсбур
2
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
Амьен
2 : 1
Ним
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
2
Ним
1
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
19:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Ним
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 4
Ним
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Нант
2
Ним
4
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
17:00
Ним
1 : 1
Монпелье
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ним
1
Монпелье
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Ницца
2 : 0
Ним
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ницца
2
Ним
0
был в запасе
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
Ним
3 : 1
Анжер
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Ним
3
Анжер
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Тулуза
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Тулуза
1
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Ним
1 : 0
Нант
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Ним
1
Нант
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Ним
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Ренн
4
Ним
0
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Ним
2 : 3
Лилль
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Ним
2
Лилль
3
был в запасе
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